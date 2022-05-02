Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun 4-11 Haziran’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün "Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı" 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."