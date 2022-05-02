Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Galatasaray Kulübü, Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun 4-11 Haziran’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:
"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün "Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı" 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."
Etiketler: Galatasaray
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