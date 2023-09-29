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Spor
AA 29.09.2023 10:25

Trabzonspor'un rakibi Pendikspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor'un rakibi Pendikspor

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Bordo mavililer geride kalan 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor. Karadeniz ekibi, sahasında iyi bir oyunla kazanarak kendini taraftarına affettirmek istiyor.

Kasımpaşa ve Beşiktaş karşısında aldığı üst üste galibiyetlerle iyi bir ivme yakalayan Trabzonspor, son olarak deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic'in sakatlıkları sürüyor. Joaquin Fernandez ve Nicolas Pepe'nin ise tam hazır olmadıkları için maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor deplasmanına götürülmeyen Larsen ise şans verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ise bir ilki başarmak için sahaya çıkacak. İstanbul ekibi, bu sezon çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak hanesine 4 puan yazdırdı.

Pendikspor zorlu deplasmanda kazanarak Süper Lig'deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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