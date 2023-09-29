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Spor
İHA 29.09.2023 10:15

İstanbulspor ile Antalyaspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor, 30 Eylül Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor’u ağırlayacak.

İstanbulspor ile Antalyaspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

İstanbulspor, bu sezon oynadığı maçlardan henüz galibiyet çıkaramadı.

Aldığı 2 puanla 19. sırada bulunan İstanbulspor’da pazartesi günü teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı. Salı günü Galatasaray ile oynanan erteleme maçında takımın başında Olcay Demir yer almıştı.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ise 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

31. randevu

İstanbulspor ile Antalyaspor, bugüne kadar toplam 30 kez rakip oldu. İstanbulspor’un 13 galibiyetine karşın Antalya ekibinin 9 galibiyet aldı.

İki ekip arasında oynanan 8 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Ligin en az gol bulan takımı

Geride kalan haftalarda yalnızca 2 kez rakip fileleri sarsan İstanbulspor ligin en az gol bulan ekibi oldu. Sarı-siyahlılar ilk hafta Konyaspor, ikinci haftada ise Kayserispor karşısında gol sevinci yaşayabildi.

İstanbul ekibi, sonrasında oynadığı 4 maçta gol bulamadı. Öte yandan, İstanbulspor’un ligde bulduğu 2 golü de İbrahim Yılmaz kaydetti.

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