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Spor
TRT HABER / AA 08.05.2023 19:30

Trabzonspor'un rakibi MKE Ankaragücü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Trabzonspor'un rakibi MKE Ankaragücü

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Trabzonspor, rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor.

Ligde son dönemde çıkışa geçen MKE Ankaragücü ise Trabzonspor maçına da iddialı hazırlandı. 

Sarı lacivertliler ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 bitmişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi.

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Gomez, Umut Bozok.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Sowe.

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