Trabzonspor kendine geldi

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 62. dakikalarda Umut Bozok filelerle buluşturdu.

MKE Ankaragücü'nde Kitsiou 10. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan sarı lacivertlilerde teknik direktör Tolunay Kafkas da aynı pozisyon sonrası hakeme yaptığı itirazların ardından kırmızı kart gören isim oldu.

Bordo mavililer ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine de son vererek kötü gidişatına "dur" dedi. 13. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 48'e yükseltti.

Ligde üç maç sonra yenilen MKE Ankaragücü ise ligde 16. yenilgisini alarak 35 puanda kaldı.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 bitmişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

MKE ANKARAGÜCÜ'NE İKİ KIRMIZI KART - 10. dakikada Ankaragücü'nde Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Kitsiou, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

21. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında, arka direkte Bardhi'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

GOL - 45+1. dakikada Bartra'nın ceza alanı sağ çaprazında şutunda topu kontrol eden Umut Bozok, dönerek yerden vuruşla meşi yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

45+3. dakikada Zahid'in soldan kullandığı serbest atışta, kimsenin dokunamadığı topu kaleci Uğurcan Çakır, kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada Diack'ın pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

GOL - 62. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Doğucan Haspolat'ın soldan yerden ortasında, kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bozok, topu yerden filelere gönderdi. 2-0

77. dakikada kaleci Uğurcan Çakır ile çarpışan Beridze, sedye ile oyunu terk ederken yerini Fıratcan Üzüm'e bıraktı.

85. dakikada Doğucan Haspolat'ın uzak mesafeden şutunda kaleci Gökhan Akkan, sol köşesine gelen topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi.

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 90 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Arif Boşluk (Dk. 66 Visca), Doğucan Haspolat, Hamsik (Dk. 74 Abdülkadir Ömür), Bardhi, Gomez (Dk. 74 Gbamin), Umut Bozok (Dk. 90 Markovic).

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya (Dk. 56 Beridze (Dk. 77 Fıratcan Üzüm)), Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı (Dk. 77 Chatzigiovannis), Emre Kılınç (Dk. 87 Moreira), Zahid (Dk. 46 Diack), Sowe.

Goller: Dk. 45+1 ve 62 Umut Bozok (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 10 Kitsiou ve Tolunay Kafkas (Teknik Direktörü) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 9 Doğucan Haspolat (Trabzonspor), Dk. 48 Talyan Antalyalı (MKE Ankaragücü)