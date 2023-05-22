Trabzonspor'un rakibi Fatih Karagümrük

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Turgut Doman yönetiyor.

Trabzonspor, 8. dakikada Bartra'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 14. dakikada Fatih Karagümrük'te Diagne skoru eşitledi. 1-1.

20. dakikada Fatih Karagümrük'ün kalecisi Batuhan Şen kendi kalesine attığı golle, Trabzonspor yeniden 2-1 öne geçti. Trezeguet 35. dakiakda farkı 2'ye çıkartan isim oldu. Böylece ilk yarı Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı

Hafta içi Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor, yaralarını taraftarı önünde sarmak istiyor. Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica da iç sahadaki ikinci maçından zaferle ayrılmayı hedefliyor.

Zorlu karşılaşma öncesi bordo mavililer, ligde 48 puanla 8. sırada, İstanbul temsilcisi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

44 puanlı Vavacars Fatih Karagümrük ise Andre Pirlo yönetiminde bu sezon oynadığı pozitif futbolla dikkat çekiyor.

Son olarak sahasında Adana Demirspor'a 3-2 yenilen kırmızı siyahlılar, Trabzon deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Vavacars Fatih Karagümrük 4-1 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada ilk etkili atakta Trabzonspor golü buldu. Arif Boşluk'un soldan ortasında altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

GOL - 14. dakikada konuk takım da ilk etkili atağında eşitliği sağladı. Lobjanidze'nin ceza alanı sol tarafından yerden pasında, Hüseyin Türkmen'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı. 1-1.

GOL - 20. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan Şen'in müdahale ettiği top filelere gitti. 2-1.

29. dakikada Arif Boşluk'un ara pasında açıyı iyi daraltan kaleci Batuhan Şen, Gomez'in ayaklarından topu kaparak büyük bir tehlikeyi önledi.

GOL - 35. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan Şen'in uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu. 3-1.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Ali Tuna.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Larsen, Arif Boşluk, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.

Vavacars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rodrigues, Levent Mercan, Dresevic, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne.

Goller: Dk. 8 Bartra, Dk. 20 Batuhan Şen (kendi kalesine), Dk. 35 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 14 Diagne (Vavacars Fatih Karagümrük)