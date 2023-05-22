Trabzonspor'da 4 değişiklik

Teknik direktör Nenad Bjelica, cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda Arif Boşluk'a görev verdi. Hırvat teknik adam, yedek soyundurduğu Umut Bozok'un yerine Gomez, Hamsik'in yerine Bakasetas, Doğucan Haspolat'ın yerine de Trezeguet'yi tercih etti.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Denswil ile kart cezalısı Eren Elmalı, takımda yer alamadı.

Tribünler boş kaldı

Geçen sezon şampiyonluğu elde eden ancak bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Trabzonspor'da taraftarlar, maça ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi tribünlerinin çok büyük bölümü boş kaldı.

Yusuf Yazıcı yine yok

Trabzonspor'da ikinci döneminde bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı, maç kadrosuna yine alınmadı.

Teknik direktör Bjelica, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma için İstanbul'a götürmediği bordo-mavili futbolcuya, VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosunda da yer vermedi.