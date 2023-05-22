Trabzonspor Trezeguet ile yara sardı

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetti.

Trabzonspor, 8. dakikada Bartra'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 14. dakikada Fatih Karagümrük'te Diagne skoru eşitledi. 1-1.

20. dakikada Fatih Karagümrük'ün kalecisi Batuhan Şen kendi kalesine attığı golle Trabzonspor yeniden 2-1 öne geçti. Trezeguet 35. dakiakda farkı 2'ye çıkartan isim oldu. Böylece ilk yarı Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

51. dakikada Trezeguet kendisinin ikinci bordo mavililerin dördüncü golünü kaydetti. 4-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Hafta içi Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor, yaralarını taraftarı önünde sardı. Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica da iç sahadaki ikinci maçından zaferle ayrıldı.

Bordo mavililer, ligdeki galibiyet sayısını 15 çıkartarak, 51 puana yükseldi ve haftayı 6. sırada tamamladı.

Son olarak sahasında Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Fatih Karagümrük, Trabzon deplasmanından da galibiyetle ayrılamadı. Ligde 11. yenilgisini alan kırmızı siyahlılar haftayı 44 puanla, 9. sırada kapattı.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Vavacars Fatih Karagümrük 4-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada ilk etkili atakta Trabzonspor golü buldu. Arif Boşluk'un soldan ortasında altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

GOL - 14. dakikada konuk takım da ilk etkili atağında eşitliği sağladı. Lobjanidze'nin ceza alanı sol tarafından yerden pasında, Hüseyin Türkmen'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı. 1-1.

GOL - 20. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan Şen'in müdahale ettiği top filelere gitti. 2-1.

29. dakikada Arif Boşluk'un ara pasında açıyı iyi daraltan kaleci Batuhan Şen, Gomez'in ayaklarından topu kaparak büyük bir tehlikeyi önledi.

GOL - 35. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan Şen'in uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu. 3-1.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı. [Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 51. dakikada Gomez sağ taraftan getirdiği topu ceza sahası içindeki Abdulkadir Ömür'e verdi. Abdülkadir'den aldığı meşin yuvarlağı Trezeguet, topu ağlara gönderdi. 4-1

57. dakikada Larsen'in ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Abdulkadir Ömür meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yapılan inceleme sonrası opsiyon VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90. dakikada ceza sahası içindeki Bakasetas'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı.

90+2. dakikada Magomed Ozdoev'in ceza sahası içine doğru ortasında meşin yuvarlağı göğsüyle önüne alan Diagne kaleciyle karşı karşıya kaldı. Diagne'nin vuruşunda ise Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+4. dakikada Salih Dursun sakatlanarak oyundan çıktı. Fatih Karagümrük oyunun geri kalan 5 dakikalık bölümü 10 kişi oynadı.

Mücadeleyi Trabzonspor 4-1 kazandı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Ali Tuna.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Larsen, Arif Boşluk (Dk. 83 Serkan Asan), Siopis, Visca (Dk. 74 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Hamsik), Bakasetas, Trezeguet (Dk. 89 Lahtimi), Gomez (Dk. 74 Umut Bozok).

Vavacars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi (Dk. 64 Salih Dursun), Rodrigues, Levent Mercan, Dresevic, Ozdoev, Shukurov (Dk. 46 Adnan Uğur), Bertolacci (Dk. 75 Lawrence), Borini (Dk. 82 Kerim Frei), Lobjanidze (Dk. 75 Colley), Diagne.

Goller: Dk. 8 Bartra, Dk. 20 Batuhan Şen (kendi kalesine), Dk. 35 ve 51 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 14 Diagne (Vavacars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 87 Serkan Asan (Trabzonspor)