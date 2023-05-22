Beşiktaş'ın bileği bükülmüyor. Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 yenen siyah beyazlılar, ligdeki galibiyet serisini 2'si hükmen olmak üzere 6 maça çıkardı.

Şenol Güneş'in ekibi, aynı zamanda Adana temsilcisine bu sezon evinde ligdeki ilk mağlubiyetini de tattırmış oldu.

Beşiktaş, 6 maçlık galibiyet serisinin yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Şenol Güneş'in öğrencileri, en son 4 Şubat'ta oynanan maçta Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybetmişti.

Siyah beyazlılar; bu süreçte 11 galibiyet 2 beraberlik alırken, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Galatasaray maçlarını kazandı.

Aboubakar'ın da performansı parmak ısırtıyor. Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini geçiren Kamerunlu futbolcu, son 10 maçta 12 defa fileleri sarsmayı başardı.

Deneyimli golcü; bu süreçte Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Galatasaray maçlarında ağları havalandırdı.