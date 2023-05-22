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Spor
TRT SPOR 22.05.2023 18:23

Galatasaray'da Icardi varsa sorun yok

Galatasaray, Mauro Icardi'nin önderliğinde şampiyonluğa koşuyor. Performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arjantinli yıldız, attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Galatasaray'da Icardi varsa sorun yok
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın zirvede yer almasında başrol oynadı. 19 kez fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, lige damgasını vurdu.

30 yaşındaki oyuncu, ligde 13 maçta gol sevinci yaşadı. Bu karşılaşmaların 11'ini kazanan Galatasaray, 34 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı kırmızılılar, Icardi'nin gol attığı Beşiktaş maçını kaybederken, Corendon Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Arjantinli forvet, kazanılan son 3 lig maçında takımının gol yükünün tamamını çekti. Sarı kırmızılılar; Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u gol yemeden yenerken bu karşılaşmalardaki 5 gol de Icardi'den geldi.

Tecrübeli golcü, sezon içinde de Galatasaray'ın galibiyetlerinde kilit isim oldu. Sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisini Icardi'nin 2 golüyle 2-1 kazandı.

Galatasaray, ligin ikinci yarısındaki HangiKredi Ümraniyespor mücadelesini de 30 yaşındaki oyuncuyla galip tamamladı. Sarı kırmızılılar, 2-1 gerideyken sahneye çıkan Icardi, 2 golle takımını 3 puana taşıdı.

Arjantinli oyuncu, bazı maçlarda da takımının öne geçiren isimdi. Nef Stadı'ndaki Fraport Tav Antalyaspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında, Galatasaray'ın ilk golleri Icardi'nindi.

Yıldız oyuncu, İstanbul'da oynanan Trabzonspor maçında sarı kırmızılıların üstünlük sayısına imza attı.

Alanya deplasmanında da tecrübeli golcü iş başındaydı. 42. dakikada takımını 2-1 öne geçiren tecrübeli forvet, sakatlığı nedeniyle ikinci devrede oyundan çıktı.

Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında da Icardi ile skor avantajını ele geçirdi. Ancak sarı kırmızılılar, bu mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı.

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