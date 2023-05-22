Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı. Sarı kırmızılılar, 36. haftada deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçını kazanarak mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesi halinde de Galatasaray ipi önde göğüslemeyi garantileyecek.

37. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son hafta ise Atakaş Hatayspor maçında hükmen galip sayılacak. Sarı kırmızılılar, Ankara'da alacağı üç puanla ezeli rakibiyle oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'da, MKE Ankaragücü maçı öncesinde 6 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Bu nedenle Galatasaray'da sarı kart alarmı verildi.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, kadrodaki diğer futbolcuların da kendilerini hazır tutmalarını istedi.