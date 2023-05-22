Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 22.05.2023 18:08

Galatasaray'da sarı kart alarmı

Galatasaray'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi sarı kart alarmı verildi. Teknik direktör Okan Buruk, ligin bitmesine iki maç kala ceza sınırında yer alan 6 oyuncusunu uyardı.

Galatasaray'da sarı kart alarmı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı. Sarı kırmızılılar, 36. haftada deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçını kazanarak mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesi halinde de Galatasaray ipi önde göğüslemeyi garantileyecek.

37. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son hafta ise Atakaş Hatayspor maçında hükmen galip sayılacak. Sarı kırmızılılar, Ankara'da alacağı üç puanla ezeli rakibiyle oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'da, MKE Ankaragücü maçı öncesinde 6 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Bu nedenle Galatasaray'da sarı kart alarmı verildi.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, kadrodaki diğer futbolcuların da kendilerini hazır tutmalarını istedi.

ETİKETLER
Galatasaray
Sıradaki Haber
Umut Nayir yıldızlarla yarışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:25
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
19:13
THY'nin deprem bölgesine sabit fiyat uygulaması 1 Haziran'a kadar sürecek
19:05
Bakan Akar şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
19:03
Bakan Çavuşoğlu: ABD’den saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz
18:49
Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası belirlendi
18:32
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 351 bini aştı
Ordu'da 40 yıl çöp dökülen alan meyve bahçesine dönüştürülüyor
Ordu'da 40 yıl çöp dökülen alan meyve bahçesine dönüştürülüyor
FOTO FOKUS
New York'taki Türkevi'ne saldırı
New York'taki Türkevi'ne saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ