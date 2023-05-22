Umut Nayir yıldızlarla yarışıyor

Umut Nayir gollerine ara vermiyor. HangiKredi Ümraniyespor'un santrforu bu sezon Süper Lig'de rakiplerin çekindiği bir forvete dönüştü.

29 yaşındaki futbolcu MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek küme düştükleri maçı da boş geçmedi. Deneyimli oyuncu 26. dakikada penaltıdan İstanbul ekibinin tek sayısını kaydetti.

Milli forvet iki hafta önce Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmada kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı. Umut Nayir geçen hafta da 1-1'lik Medipol Başakşehir maçında fileleri havalandırdı.

Başarılı oyuncu böylece Icardi ve Aboubakar'la birlikte Lig'de üst üste son 3 maçta da gol atan 3 oyuncudan biri oldu.

Bu sezon 17 kez fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu Valencia, Borini, Diagne ve İcardi'nin ardından gol krallığı yarışında 5. sırada yer alıyor. Umut Nayir aynı zamanda Süper Lig'in en skorer Türk oyuncusu konumunda bulunuyor.

Ayrıca 3 asiste imza atan başarılı futbolcu takımının kaydettiği 44 golün 20'sine doğrudan katkı yaptı. Bu sezon 29 maçta 17 gol atan milli forvet daha önce Süper Lig'de forma giydiği 87 maçta 16 gol kaydetti.