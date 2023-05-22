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Spor
TRT SPOR 22.05.2023 18:18

Fenerbahçe'de Willian Arao istikrarıyla adından söz ettirdi

Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden Willian Arao, sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizdi. Tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmaların 35’ine 11’de başladı.

Fenerbahçe'de Willian Arao istikrarıyla adından söz ettirdi

Fenerbahçeli Willian Arao, başarılı bir sezon geçiriyor. Brezilyalı orta saha, bu sezon 41 kez sarı lacivertli formayı terletirken, bu mücadelelerin 35’ine 11’de başladı.

Tek golünü Avrupa Ligi’nde Dynamo Kiev’e karşı kaydeden Arao, 4 kez de arkadaşlarına asist yaptı

31 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde yakaladığı istatistiklerle ön plana çıktı. Yüzde 87 pas isabet oranı yakalayan Arao, bu alanda takımının en iyilerinden oldu.

Maç başına sıfır virgül beş kilit pas veren Brezilyalı oyuncu, iki virgül yedi uzun pasla da takımının hücumlarını yönlendirdi.

1,6 top kesme başarısı gösteren Arao, maç başı 2 müdahaleyle Fenerbahçe’nin orta sahadaki direncini arttırdı.

Ortaya koyduğu mücadeleyle, sarı lacivertli taraftarların sevdiği isimlerden biri olan Willian Arao’nun, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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