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Spor
TRT SPOR 22.05.2023 18:13

Ümraniyespor Süper Lig'e tutunamadı

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'e tutunamadı. Sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden İstanbul temsilcisinin bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Ümraniyespor Süper Lig'e tutunamadı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

HangiKredi Ümraniyespor'un Spor Toto Süper Lig macerası kısa sürdü. İstanbul ekibi, geçen sezon tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'e tutunamadı. Kırmızı beyazlılar, gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek.

İstanbul ekibi, 35. hafta maçında evinde MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildi ve hakem Mete Kalkavan'ın son düdüğünün ardından küme düşmesi kesinleşti.

HangiKredi Ümraniyespor, Süper Lig'de kalan Bitexen Giresunspor ve İstanbulspor karşılaşmalarını formalite icabı oynayacak.

Kırmızı beyazlılar sezona Recep Uçar ile başladı. Uçar yönetimindeki 28 lig maçında 1'i hükmen olmak üzere 5 kez kazandı, 8 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşadı.

Başarısız sonuçların ardından takım Mustafa Er'e emanet edildi. 43 yaşındaki teknik adam da kötü gidişata 'dur' diyemedi. HangiKredi Ümraniyespor, Mustafa Er ile çıktığı 5 karşılaşmada 4 puan toplayabildi.

33 maçta 27 puanı hanesine yazdıran kırmızı beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Rakip fileleri 44 kez sarsan HangiKredi Ümraniyespor, kalesinde 59 gol gördü.

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