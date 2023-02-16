Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayan karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetiyor. Mücadeleyi TV8'den naklen yayımlanıyor.

İki ayaklı oynanacak play-off turu öncesi Trabzonspor'da hedef rövanş için avantajlı bir skor elde etmek. Ligde liderin 16 puan gerisine düşen karadeniz ekibi, Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nden başlayan bordo mavililer, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elendi.

Ardından yoluna Avrupa Ligi'nden devam eden Trabzonspor, H grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Karadeniz ekibi ikinci kez katıldığı Konferans Ligi'nde beşinci karşılaşmasına çıktı. Basel ise bu sezon İsviçre Ligi'nde beklentilerin uzağında kaldı.

Lider Young Boys'un 20 puan gerisinde yer alan konuk takım, 4 maçlık galibiyet hasretine Sion maçında son verdi.

Futbol dünyası tek yürek oldu

Trabzonspor tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebiliyor.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir ediliyor.

Taraftarlardan depremzede çocuklara oyuncak

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelen taraftarlardan toplanan oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.

Maç öncesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.

Protokol tribünü de ücretli

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada protokol tribünün de karşılaşmayı izleyecek olanlar ücret ödedi.

AFAD'a yapılan 1500 lira tutarındaki bağış dekontu ile protokol tribününe geleceklere bilet tanımlandı.

Basın mensupları da en az 100 lira ödeme karşılığında karşılaşmayı takip ediyor.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Donatas Rumsas, Dovydas Suziedelis, Vytenis Kazlauskas.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.

Basel: Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Calafiori, Frei, Burger, Novoa, Xhaka, Kade, Zeqiri.