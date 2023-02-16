Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor altyapısından yetişen Bolat'ın adını yaşatmak için Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'in talimatı ve yönetim kurulunun kararıyla altyapı tesisine, "Giresunspor Saruhan Bolat Gençlik Geliştirme Programı Sosyal Tesisleri" adının verildiği belirtildi.

Açıklamada, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.