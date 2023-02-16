Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Busenaz Sürmeneli'den anlamlı davranış
Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandığında giydiği milli formayı, depremzedelere maddi destek sağlayabilmek için açık artırmaya çıkardı.
Busenaz Sürmeneli sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Olimpiyat şampiyonu olurken giydiğim formamı Socrates Dergi aracılığı ile açık artırmaya sunuyorum. Bu depremin yaraları hemen kapanmayacak, uzun vadede etki edecek, destekler çok önemli. Özellikle eğitim ve çocuklar... Haydi güzel ülkem..." ifadelerini kullandı.
Onlar iyi eğitim alsın, bu ülkeyi ayağa kaldıracak donanıma sahip olsunlar istiyoruz. Onlar da sanatta, sporda, bilimde şampiyon olsunlar istiyoruz.— Busenaz Sürmeneli (@busenazsurmneli) February 15, 2023
Haydi güzel insanlar... ????????https://t.co/K6zUWDS7Me
Etiketler: Busenaz Sürmeneli Deprem
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