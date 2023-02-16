Busenaz Sürmeneli sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Olimpiyat şampiyonu olurken giydiğim formamı Socrates Dergi aracılığı ile açık artırmaya sunuyorum. Bu depremin yaraları hemen kapanmayacak, uzun vadede etki edecek, destekler çok önemli. Özellikle eğitim ve çocuklar... Haydi güzel ülkem..." ifadelerini kullandı.

Onlar iyi eğitim alsın, bu ülkeyi ayağa kaldıracak donanıma sahip olsunlar istiyoruz. Onlar da sanatta, sporda, bilimde şampiyon olsunlar istiyoruz.



Haydi güzel insanlar... ????????https://t.co/K6zUWDS7Me — Busenaz Sürmeneli (@busenazsurmneli) February 15, 2023