UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel ile karşılaşacak Trabzonspor'a destek veren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları maç öncesinde Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için maç öncesinde bir araya gelen taraftarlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Karşılaşma öncesi Atatürk alanında toplanan Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları birlik mesajı verdi. Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen taraftarlar, mücadeleyi beraber izleyecek.

İzmir'den gelen ve müzeyi ziyaret eden Fenerbahçe taraftarı Osman Tayyar Yurttaş, depremin çok büyük bir felaket olduğunu, yaşananlardan çok üzüldüğünü söyledi.

Yurttaş, bundan sonra birlik beraberlik içerisinde olunması gerektiğini vurguladı.

"Kendimi çok garip hissediyorum. Normal zamanda asla gelmeyi düşünmeyeceğim ya da Fenerbahçe atkısıyla geçmeyi düşünmeyeceğim yerlerde birlik içerisinde olmaktan çok mutluyum. Burada Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonsporlu kardeşlerimle karşılaşmaktan çok mutluyum. Kötü bir günde böyle kardeşçe olmak beni mutlu etti açıkçası."

Fenerbahçe taraftarı Buse Şevval Aslanlar da deprem bölgesindeki insanlar için çok üzüldüğünü dile getirdi.

"Umarım onlar da en kısa zamanda daha iyi şartlara kavuşurlar. Bu düşmanlık bence çok saçma, hepimiz birlik içerisinde gidiyoruz."

Gümüşhane'den gelen Fenerbahçe taraftarı Gökhan Yöndemir ise Trabzonspor Kulübünden yapılan birlik çağrısından sonra yerinde duramadığını çok büyük heyecanla maçı izlemeye geldiğini ifade etti.

Yöndemir, depremzedelere destek verebilmek adına buraya geldiğinin altını çizdi.

"Çok mutluyum, gururluyum, burada bizi çok güzel karşıladılar, bize çok sıcak davrandılar. Zaten bugün de birlik beraberlik içerisinde olamazsak ne zaman olacağız? Ülkemiz de bu günleri atlatacaktır. Çok daha güçlü ayağa kalkacağız. Burada olmaktan hem mutluyum, ayrıca gururluyum."

İstanbul takımlarının taraftarlarıyla müzeyi gezen Trabzonsporlu Mehmet Emin, her zaman kardeşçe maçlara gitmek istediklerine işaret etti.

"Ülkemizin yaşadığı zor günden dolayı gün birlik günüydü, hep birlikte diğer takım taraftarı kardeşlerimizle bu maçı izleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte kardeşliğimiz devam eder. Birliğimiz beraberliğimiz devam eder, her yerde birbirimize dostça davranmalıyız."