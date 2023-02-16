Spor federasyonları ve kulüpler, depremlerin ilk anından itibaren yardım organizasyonları yapıp, maddi destekte bulunurken, sporcular da katkı sağlamak adına kendileri için manevi değeri olan forma, madalya, top gibi malzemelerini sosyal medya üzerinden açık artırmayla satışa sundu.

Türkiye'de her kesimde olduğu gibi futbolda da adeta yardım seferberliği ilan edildi.

Kulüpler yardım için çeşitli organizasyonlara imza atarken, açıklamalar doğrultusunda yapılan derlemeye göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) depremin ilk günü 20 milyon lira yardımda bulundu.

Federasyon, kulüplerden topladığının üzerine 50 milyon lira daha ekleyerek 1000 konteynerden oluşan geçici barınma merkezi kurmak için çalışmalara başladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şahsi olarak 1 milyon lira yardımda bulundu.

Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyen Trabzonsporlu Edin Visca, 2 milyon lira bağışlarken, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp adına 10 milyon lira, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübü adına 2 milyon lira bağış yaptı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu yılki tüm maaşını bağışladı.

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, şirketi adına 5 milyon lira, kızı ve vefat eden torunu adına da 2 milyon lira yardımla deprem bölgesine destek oldu. Çaykur Rizespor Kulübünün eski başkanlarından Hasan Kartal, 10 milyon lira yardım etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 10 milyon lira bağışla yardımlara katkı yaptı.

Eski Göztepe Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil’in sahibi olduğu Sepil Holding, 5 milyon lira bağışta bulunurken, holding çalışanları da bir aylık maaşlarını depremzedelere bağışladı.

Futbolun dışındaki branşlardan kulüpler de yardım için çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdi. Türkiye Basketbol Federasyonu, yardım organizasyonunun yanı sıra AFAD'a 5 milyon liralık destekte bulundu. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, TJK adına 15 milyon lira bağış yaptı.

Melih Demiral'ın kampanyasında bağış 9 milyon liraya ulaştı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın başlattığı kampanyada birçok yıldız futbolcunun formasının satışından elde edilen gelir 9 milyon liraya çıktı.

Merih'in depremzedelere yardım amacıyla başlattığı kampanyaya şimdiye kadar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Harry Kane, Paulo Dybala, Eden Hazard, Alvaro Morata, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon gibi isimler katıldı.

Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, takım olarak yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Kayserispor'da top koşturan Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için imzalı formalarını bağışladı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu kadın milli boksörlerin imzasının bulunduğu ay-yıldızlı forma, geliri depremlerde zarar gören vatandaşlara bağışlanması için açık artırmaya çıkarıldı. Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat ikincisi, Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonu Hatice Akbaş ve Ayşe Çağırır'ın imzasının bulunduğu milli forma satıldı.

NBA'deki Türk basketbolcular da destek veriyor

NBA'de forma giyen Türk basketbolculardan Furkan Korkmaz, NBA'in yıldız isimlerinden Joel Embiid ve James Harden'ın; Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün; Hakeem Olajuwon, takım arkadaşları Jalen Green, Jabari Smith ve kendi formasını; Miami Heat'in formasını giyen Ömer Faruk Yurtseven ise takım arkadaşı Jimmy Butler'ın formasını satışa çıkardı.