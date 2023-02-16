Galatasaray, aradığı sol beki Atakaş Hatayspor'da buldu. Sarı kırmızılılar, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Güney ekibinden Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı.

Kanadalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun bedeli ise 1 milyon 200 bin ero olduğu öğrenildi.

Adekugbe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre sezon sonuna kadar yerli statüsünde oynayacak. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Atakaş Hatayspor'da 19 maçta görev yaptı.

Milli takım formasıyla 28 resmi karşılaşmaya çıkan Kanadalı oyuncu, 1 kez fileleri sarstı, 4'te asist yaptı.