Türkiye Futbol Federasyonu’nun transfer dönemini uzatması ve depremden etkilen bölgelerde ligden çekilme kararı alan takımların oyuncularını kadrolarına katma hakkı tanıması dolayısıyla Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kasımpaşa, ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK’nın kaptanı Günay Güvenç’i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Yapılan anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu için satın alma opsiyonu bulunmuyor. Güvenç, sezon sonunda Gaziantep FK’ya dönecek.