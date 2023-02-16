Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emrecan Fraport TAV Antalyaspor'a, Oğuzhan ise Sakaryaspor'a sezon sonuna kadar verildi.

21 yaşındaki oyunculardan Oğuzhan Beşiktaş altyapısında yetişerek A Takım'a yükselmiş, Emrecan ise sezon başında İstanbulspor'dan kadroya katılmıştı.

Emrecan, Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 resmi maçta forma giyerken 1 asist yaptı.