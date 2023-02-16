Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş iki genç oyuncuyu kiraladı
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Beşiktaş Kulübü, genç oyuncuları Emrecan Uzunhan ile Oğuzhan Akgün'ü kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emrecan Fraport TAV Antalyaspor'a, Oğuzhan ise Sakaryaspor'a sezon sonuna kadar verildi.
21 yaşındaki oyunculardan Oğuzhan Beşiktaş altyapısında yetişerek A Takım'a yükselmiş, Emrecan ise sezon başında İstanbulspor'dan kadroya katılmıştı.
Emrecan, Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 resmi maçta forma giyerken 1 asist yaptı.
Etiketler: Antalyaspor Beşiktaş Transfer Haberleri
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