Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Ülker Stadı'nı gezen Mehmet Akif, bugün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya gelen Mehmet Akif, Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirip formasını da imzalattı.