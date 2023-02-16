Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe depremzede Mehmet Akif Ağaç'ı konuk etti
Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımın misafiri oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Ülker Stadı'nı gezen Mehmet Akif, bugün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.
Teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya gelen Mehmet Akif, Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirip formasını da imzalattı.
Etiketler: Fenerbahçe
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