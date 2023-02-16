Abdullah Öztürk, 2016 Rio ve 2020 Tokyo'da altın madalya kazandığında giydiği milli formanın önemine dikkat çekti.

"Hayalimde bu formayı üçüncü kez şampiyon olmak için Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda giymek vardı. Aziz milletimiz bu süreçte kenetlenerek dev bir yardım okyanusu oluşturdu. Ben de bu kıymetli sürece bir damla su olabilmek adına sporculuk hayatımın en kıymetli formasını depremzede vatandaşlarımız için açık artırmaya koyuyorum. Bütün dualarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. Yaralarımızı hep birlikte saracak ve engelleri hep birlikte aşacağız."