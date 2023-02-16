Kulüpten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan projede kullanılacak ısı yalıtımlı çadırlar, tırlarla deprem bölgesine gönderildi.

Çadır kentler Kahramanmaraş ve Hatay'da tamamlandı, Adıyaman'da ise kurulum işlemleri devam ediyor.

Çocuk oyun alanı, mescit ve yemekhanenin yer aldığı çadır kentlerin depolarında bulunan; gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri, depremzede vatandaşların kullanımına sunulacak.

Çadır kentlerde elektrik için 3,5 tonluk jeneratör, kesintisiz şebeke suyu için 1 adet hidroforun yanı sıra, 5 bin litre su deposu, tuvaletler, priz, el feneri ve ampulden oluşan aydınlatma setleri, elektrikli ısıtıcılar ve yataklar bulunuyor.

Başkanı Çebi ve yönetim kurulu Hatay'ı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a ziyarette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çebi, siyah-beyazlı kulübün yürüttüğü yardım faaliyetlerini inceledi.

Ziyaretinde Çebi'ye asbaşkan Serhan Çetinsaya, yönetim kurulu üyeleri Ali Bayrak, Bilgihan Sürmen ve Umut Şenol ile eski yöneticilerden Fırat Fidan da eşlik etti.

Çebi ve beraberindekileri Hatay Havalimanı'nda Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy ile dernek üyeleri karşıladı.