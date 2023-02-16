Futbola Denizli Çamlık Futbol Kulübü'nde başlayan ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 2010 doğumlu genç kaleci İsmail Talha Taşevli, Trabzonspor’a transfer oldu.

Transferi değerlendiren Çamlık FK Başkanı ve Antrenörü Şenol Ünlü, daha önce gönderdikleri futbolcular gibi İsmail Talha Taşevli’nin de başarılı olacağına inandıklarına söyledi.

"Hem Fenerbahçe hem Galatasaray’ın takibindeydi. Trabzonspor’a transfer oldu. Trabzonspor efsanesi olan eski hocam Yaşar Alemdaroğlu uzun süredir takipteydi. Yaşar hocam bize gelsin deyince emir demiri kesti. İnşallah orada da başarılı olacaktır. Hem bizleri hem de Yaşar hocamı mahcup etmeyeceğini biliyoruz. Trabzon’da başarılı olup buradan arkadaşlarının da önünü açmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. İnşallah yolu açık olur."

"Trabzonspor efsanesi olan Şenol Güneş gibi iyi bir kaleci olmak istiyorum"

Genç kaleci İsmail Talha Taşevli, başarılı olmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

"Beni bu zamana kadar yetiştiren ve bana her alanda destek olan kulübüme, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok çalışarak Trabzonspor efsanesi olan Şenol Güneş gibi iyi bir kaleci olmak istiyorum."