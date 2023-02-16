Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki su topu sporcusu daha depremde vefat etti
[Fotograf: AA]
Türkiye Sutopu Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları Ali Arda Akıncılar ve Mert Aksoy'un "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybettiğini bildirdi.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı en büyük deprem felaketinde Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Ali Arda Akıncılar ve Mert Aksoy'un aileleriyle birlikte vefat ettiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Akıncılar ve Aksoy ailelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
Su topu branşında, Şehitkamil Belediyespor'dan Aybüke Aksoy ile Antakya Yıldızlar Spor Kulübünün antrenörü Ömer Hattapoğlu da yaşanan depremlerde vefat etmişti.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.— Sutopu Federasyonu (@SutopuFed) February 11, 2023
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