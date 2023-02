Trabzonspor ile Basel, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetti.

Trabzonspor, deprem felaketi nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bugünlerde biraz olsun yüzümüzü güldürdü. Trabzonspor tek golle kazandı.

İlk yarısı 0-0 sona erden karşılaşmanın ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, 65. dakikada Larsen'in attığı golle mücadeleyi kazandı.

Bordo mavililer 23 Şubat Perşembe günü İsviçre'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı illerin plaka kodunun olduğu dakikalarda hep bir ağızdan "buradayız" diye bağırdılar.

Trabzonspor'un Avrupa macerası

Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nden başlayan bordo mavililer, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elendi.

Ardından yoluna Avrupa Ligi'nden devam eden Trabzonspor, H grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Karadeniz ekibi ikinci kez katıldığı Konferans Ligi'nde beşinci karşılaşmasına çıktı.

Futbol dünyası tek yürek oldu

Trabzonspor tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izledi.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edildi.

Taraftarlardan depremzede çocuklara oyuncak

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelen taraftarlardan toplanan oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.

Maç öncesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

20. dakikada Burger'in pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kade'nin şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında soldan ceza alanına giren Eren Elmalı'nın şutunda top kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu önünde bulan Abdülkadir Ömür'ün şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Novoa'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Kade'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

27. dakikada Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda savunmada Nuhu'nun bıraktığı topu kaleci Hitz, yatarak çeldi.

30. dakikada Gomez'in soldan ortasında savunmada Nuhu'nun müdahele edemediği topu Trezeguet dokundu ancak kaleci Hitz, bir kez daha gol izni vermedi.

38. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Hitz, sağ tarafına gelen topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ - 65. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Gomez'in sağdan ortasında, Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hitz'den dönen topu Larsen, yakın mesafeden filelere gönderdi. 1-0

75. dakikada Trezeguet'in pasında sağ çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

86. dakikada Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmaya çarpan top az farkla üsten kornere çıktı.

87. dakikada Umut Bozok'un sağdan ortasında, yakın mesafeden Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hitz, tehlikeyi önledi.

89. dakikada Bartra'nın uzun pasında, savunmanın arkasına sarkan Gomez'in kaleci Hitz ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, Hitz topu kontrol etti.

Bordo-mavili takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Donatas Rumsas, Dovydas Suziedelis, Vytenis Kazlauskas.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 79 Bartra), Hugo, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 46 Larsen), Siopis (Dk. 85 Umut Bozok), Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 90+1 Yusuf Yazıcı), Trezeguet, Gomez.

Basel: Hitz, Lang (Dk. 66 Galache), Nuhu, Pelmard, Calafiori, Xhaka, Frei, Ramos (Dk. 62 Amdouni), Burger (Dk. 80 Diouf), Kade, Zeqiri (Dk. 80 Sene).

Sarı kart: Dk. 38 Siopis (Trabzonspor)

Gol: Dk. 65 Larsen (Trabzonspor)

Abdullah Avcı: Maç, ülkemize maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdi

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tekniğin, taktiğin çok devreye girmediği günlerden geçtiklerini belirterek, "Maç, ülkemize maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdi. Türkiye'nin her tarafının tek tuttuğu takım Trabzonspor'du." dedi.

Avcı, kulüp başkanları ve her takımdan taraftarları karşılaşmada görmenin harika bir şey olduğunu ifade etti.

"Buraya gelen kulüp başkanlarına, sosyal medya her yerden destek verenlere, tribünlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Malatya, Adıyaman forması, bayrağı görmek harika bir şey. Hep bunu ifade ettim. Senelerdir telafuz ettim. Futbolun iyileştirme birleştirme gücü var. Bugün itibarıyla herkesin takımı Trabzonspor ile start verilmiş. Oyunlar oynanacak, kazanacak, kaybedilecek. Rekabet, saygı Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Bugün Trabzon'da başlangıç olması, bu takımın teknik direktörü olarak beni mutlu ediyor. Umarım herkesin birbirine saygı gösterdiği süreç başlar."

Avcı, oyuncularını tebrik etti.

"Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonlarını kaybetmediler, disipline, oyuna sadık kaldılar. İlk yarı 1 pozisyon haricinde pozisyon vermedik. Kalecinin devreye girdiği 5-6 net pozisyonumuz var. Bugün burada koparabilirdik."

Avcı, bir hafta sonra oynayacakları müsabakada konsantrasyonların yüksek olacağını belirtti.

"İnsanların yüzü, ülkenin yaşadığı süreçten kafasını çevirip biraz tebessüm ettirebildiysek, yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bu beni mutlu ediyor. Trabzonspor tarihinde Avrupa'da devam eden 16 takımdan biri olmak istiyoruz. Gelen taraftara teşekkür ederiz. Kulüp başkanları, taraftarlara buraya koşarak gelen insanlara saygılar sunuyorum. Haftaya umarım bunun tur olarak da karşılığını alırız."

Avcı, Marek Hamsik'in geleceğine yönelik bir soruya yanıt verdi.

"Hamsik ile yarın sohbet edeceğiz, geleceğiyle vereceği karalarıyla ilgili. Ondan her türlü faydalanmak istiyoruz. Oturup yarın konuşacağız. O da hızla çalışıyor. Dönüş açısından daha iyi olabilir."

Avcı, Basel maçı sonrası Avrupa'da hazırlık maçı oynayacaklarını kaydetti.

"Almanya, Türklerin öok olduğu, yaşadığı yer. Geliri depremzedeler için özel maç oynayacağız. Basel'den orayı geçip, maçı oynayıp, Türkiye'ye döneceğiz."

Uğurcan Çakır: Dünyaya Türkiye’nin bir olduğunu tekrar gösterdik.

"Maç için konuşulacak bir şey yok çok fazla. Bütün milletimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor ortamda maça hazırlanabildik. Oynadığım en zor maçlardan biriydi. Bugün sahada gördüklerim de bir o kadar güzeldi. Bu stadyumda 150’ye yakın maç oynadım, hiç bu kadar duygulanmamıştım. Her takımdan, her renkten taraftar vardı. Gerçekten beni çok duygulandırdı. Bütün dünyaya Türkiye’nin bir olduğunu tekrar gösterdik. Çok zor bir maçtı. Milletimizin başı sağ olsun. Elimizden gelen ne varsa daha fazlasını yapmaya çalışacağız."

Abdülkadir Ömür: Futbolun birleştirici gücünü gördük

"Belki de futbol kariyerimizin en zor, en duygulu maçına çıktık. Hazırlanması hiç kolay olmadı. Televizyondan takip edebildik yaşananları, çok üzüldük. Maddi ve manevi destek dışında elimizden tek gelen dua etmekti. Allah’tan rahmet diliyorum hayatını kaybedenlere. Yaralılara Allah acil şifalar versin. Çok duyguluyuz, çok hüzünlüyüz. Bu galibiyet onları bir nebze mutlu ettiyse, tek sevincimiz bu yönde olabilir. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı herkese teşekkür ediyoruz. Futbolun birleştirici gücünü gördük. Türk insanı istediği zaman tek bir vücut haline gelebiliyor. Birbirimize sarılalım, en güçlü şekilde bu durumdan çıkacağımıza inanıyorum. Elimizden ne geliyorsa bundan sonra da vermeye hazırız."

Larsen: Tüm ulus için oynadık

"Hocamız tüm ulus için oynamamız gerektiğini söyledi. Kazandığımız için çok mutluyum ama daha her şey bitmedi” şeklinde konuştu. Larsen şunları söyledi: “Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Ama henüz herhangi bir şey bitmedi. Bir sonraki aşamaya geçebilmemiz için ikinci bir maçımız daha var. Her şeyden önce çok mutluyuz. Çünkü şunu gösterdik zor bir dönemden geçiyoruz. Yaşanan bu trajik olaylardan sonra ülkedeki insanlarla beraberiz ve bu dönemi kazanarak geçirdiğimiz için çok mutluyum. Her zaman söylediğim gibi buradaki taraftarlar harikalar. Bizi her zaman destekliyorlar. Bizim limitimizi her zaman yukarı çekiyorlar. Golden dolayı mutluyum ama daha çok mutlu olduğum bir şey var. O da galibiyeti almamız. Az önce de söylediğim gibi herhangi bir şey bitmedi. Oynamamız gereken bir maçımız daha var. Elbette bu trajik olaylardan sonra kazanabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Hocamıza gelirsek, bizle konuştu, bize hazır olabilmemiz için yardımcı oldu. Sadece Trabzonspor için değil, tüm ulus adına oynamamız gerektiğini söyledi. Ben de bu zor zamanlarda bunu gösterebildiğimiz için çok mutluyum."

Denswil: Türkiye’deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik

Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil, maça istedikleri gibi başladıklarını dile getirdi.

"Özellikle son 1,5 haftadır yaşanan şeyler sonrasında Türkiye’deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik. Maçtan önce yaşananlar da, bütün taraftarları burada görmek de güzeldi. Bizi desteklediklerini, bir aile gibi kucakladıklarını hem Türkiye’de hem de Suriye’de yaşanan bu olumsuzluklardan sonra görmek güzeldi. Biz de onlara bir galibiyet verebildik."

Basel Sportif Direktörü Heiko Vogel: Mağlubiyet iyi bir sonuç değil

Basel'in sportif direktörü Heiko Vogel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın çevresel etkilerinin olduğunu belirterek, "Tamamen konsantre bir maç olmadı. Genel anlamda oynadık ve bitti." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Vogel, Trabzonspor'un bu sezon iç sahada UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları kazandığını dile getirdi.

"Trabzonspor, iç sahada ne kadar güçlü takım olduğunu gösterdi. Bunun da bilincindeydik. İlk yarıda 1-2 fırsat yakaladık, olmayınca ikinci yarı Trabzonspor bizi cezalandırdı. Biz de buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Mağlubiyet iyi bir sonuç değil, rövanş maçında telafi edeceğiz."