Trabzonspor'un konuğu Kayserispor
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde 63 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan Trabzonspor, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.
Yukatel Kayserispor da, son haftalarda yakaladığı çıkış ile taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı. Sarı kırmızılılar 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlikle hanesine 7 puan yazdırdı.
38 puan ile 9'uncu basamakta yer alan Kayserispor, zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor.
Trabzonspor, ligin ilk yarısındaki maçta deplasmanda rakibini 2-1 yenmişti.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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