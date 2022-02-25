Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Maça etkili bir oyunla başlayan Kayserispor 24. dakikada Mario Gavranovic ve 45. dakikada Mame Thiam'ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını arttıran lider Trabzonspor önce 49. dakikada Edin Visca ardından 59. dakikada Djaniny ile skoru 2-2'ye getirdi.

Bordo mavililer aradığı golü 90+8. dakikasında Nwakaeme'nin penaltısıyla bulan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, müsabakayı 3-2 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Trabzonspor, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Konyapsor'un 17 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Bordo mavililer yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

2-0 öne geçtiği zorlu deplasmandan mağlup ayrılan Kayserispor, 3 maç sonra yenilerek 38 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Abdullah Avcı'dan 1 değişiklik

Teknik direktör Abdullah Avcı, zorunlu olarak tek değişikliği orta alanda yaptı. Avcı, sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün yerine hastalığı geçen Abdülkadir Ömür'e görev verdi.

Trabzonspor'da Dorukhan'ın haricinde sakatlıkları devam eden Marek Hamsik, İsmail Köybaşı ve Anders Trondsen kadroda yer almadı.

Karadeniz ekibinde hastalığı geçen Stefano Denswil ise yedek kulübesinde yer alırken stoperde bu oyuncunun yerine yine genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, görev yaptı.

Trabzonspor'dan devre arasında Yukatel Kayserispor'a kiralık olarak transfer olan Abdulkadir Parmak, eski takımına karşı forma giydi.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Trabzonspor taraftarları, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu.

Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletlerini tüketen taraftarlar, 41 bin kişilik stadyumun tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolunda büyük destek verdi.

Maç başında Trabzonspor taraftarları özellikle kaptan Uğurcan Çakır'a tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNMELİ ANLARI

6. dakikada Cornelius'un pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.

GOL - 24. dakikada konuk takım öne geçti. Onur Bulut'un sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Gavranovic, göğsüyle kontrol ettiği topu yakın mesafeden ayağıyla filelere gönderdi. 0-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

28. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Cornelius'un soldan ortasında, savunmada altıpas içinde Carole Abdülkadir Ömür'ün önünde topa müdahale ederek büyük tehlikeyi önledi.

31. dakikada Onur Bulut'un vuruşunda topu ceza alanı içinde önünde bulan Thiam'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

33. dakikada sağdan yapılan ortada Hosseini'nin dokunduğu topu yakın mesafedeki Mert Çetin'in şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

35. dakikada sağ taraftan ceza alanına doğru hareketlenen Onur Bulut'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yerden seken topu sol direk dibinde yatarak iki hamlede kontrol etti.

GOL - 45+1. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen önünde Thiam, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 49. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Djaniny'in ceza alanına doğru getirdiği topa Thiam, müdahale etmek istedi ancak meşin yuvarlak Visca'nın önüne düştü. Bu futbolcu da kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi 1-2

53. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Lung, tehlikeyi önledi.

54. dakikada ceza alanı dışında Cardoso'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.

55. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Peres'in şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 59. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Djaniny, yerden vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

60. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Djaniy'in şutunda kaleci Lung, bu kez tehlikeyi önledi.

64. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda top yan direkten döndü.

80. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında ceza alanı içinde karşı karşıya Thiam'ın şutunda, yan direğin dibinden top auta çıktı.

82. dakikada Visca'nın pasında, yakın mesafedeki Koita'nın şutunda top kaleci Lung'da kaldı.

[Fotoğraf: AA]

84. dakikada Gavranovic'in pasında, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mane, kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.

89. dakikada Nwakaeme'nin yerden şutunda, kaleci Long, sağ tarafına yatarak topu köşeden çıkarmayı başardı.

90+3. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci Long, sağ tarafına gelen topu çeldi.

VAR KARARI PENALTI - 90+6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın şutunda, ceza alanı içinde oluşan karambolde Mert Çetin'in elle müdahalesini VAR uygulamasıyla izleyen Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 90+8. dakikada Nwakaeme, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park

Hakemler: Erkan Özdamar, Tarık Ongun, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan (Dk. 46 Denswil), Hugo, Puchacz (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Siopis (Dk. 80 Berat Özdemir), Bakasetas (Dk. 46 Djaniny), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Koita), Nwakaeme, Visca, Cornelius

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Hosseini, Mert Çetin, Carole (Dk. 71 Campanharo), Ramazan Civelek (Dk. 56 Kolovetsios), Attamah, Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk. 71 Mane), Thiam, Gavranovic.

Goller: Dk. 24 Gavranovic, Dk. 45+1 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 49 Visca, Dk. 59 Djaniny, 90+8 Nwakaeme (penaltıdan) (Trabzonspor)