Trabzonspor'u yeniler taşıyor. Bordo mavili takımın 12 puan farkla lider olmasında son 1 yılda renklerine kattığı oyuncuların büyük payı var.

Cornelius'dan 11 gol 3 asist

Karadeniz ekibinin en skorer ismi sezon başında Parma'dan renklerine kattığı Andreas Cornelius oldu. Danimarkalı santrfor 11 gol 3 asistle Türkiye'deki ilk yılında Süper Lig'e damga vurdu.

Bakasetas 6 gol 2 asiste imza attı

Trabzonspor'da değişimin fitilini aslında geçen sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan gelen Bakasetas ateşledi. Yunan futbolcu bordo mavili takımda 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında 6 gol 2 asiste imza atmıştı.

Hamsik'ten 2 gol 4 asistlik performans

Etkili futbolunu bu yıl da sürdüren deneyimli orta saha oyuncusu, 8 gol 4 asistle göz doldurdu. Karadeniz ekibinin en kariyerli oyuncusu Marek Hamsik 8 ay önce geldiği yeni takımında 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Visca 5 maçta 4 kez fileleri havalandırdı

Trabzonspor transferdeki başarısını Edin Visca ile sürdürdü. 12 Ocak'ta bordo mavili takıma katılan Boşnak oyuncu ayağının tozuyla çıktığı 5 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

31 yaşındaki forvet sezonun ilk yarısında Medipol Başakşehir'de 18 maçta 4 gol atabilmişti. Trabzonspor'un son 1 yılda transfer ettiği bu 4 oyuncu böylece bordo mavili ekibin Lig'de attığı 44 gole yüzde 81,8''lik katkı yaptı.