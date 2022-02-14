Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiriyor. 29 puanı olan sarı kırmızılılar, tehlikeli bölgenin 3 puan üzerinde yer alıyor.

Kötü gidişatın ardından göreve gelen Domenec Torrent de Galatasaray'a çare olmadı. Sarı kırmızılılar, İspanyol teknik adamla çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu süreçte kaybedilen 13 puan ise 59 yaşındaki teknik adamın geleceğinin sorgulanmasına neden oldu. Sarı kırmızılı yönetim, Domenec Torrent ile yola devam kararı aldı.

Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarının Torrent’in kaderi açısından önemli olduğu gelen haberler arasında.

Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor

Bu arada Galatasaray’ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından Konya deplasmanına gidecek.

Galatasaray, bu maçın ardından ise UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart'ta son 16 turu ilk maçına çıkacak. Avrupa sınavından 3 gün sonra rakip, derbide Beşiktaş olacak.

Galatasaray, derbi sonrasında 17 Mart’ta UEFA Avrupa Ligi rövanş maçını oynayacak. Sarı kırmızılılar, milli maçlar için lige verilecek ara öncesindeki son maçında ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.