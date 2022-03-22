Süper Lig'de 70 puanla zirvedeki yerini koruyan ve en yakın takipçisine 15 puan fark atan Trabzonspor, bordo-mavili taraftarların şampiyonluk umutlarını her geçen gün arttırıyor.

Trabzonspor'un Süper Lig'deki başarılı performansından fazlasıyla memnun olan bordo-mavili taraftarlar, sezon sonunda takımlarının şampiyon olacağına yürekten inanıyor.

Kentte çok sayıda taraftar, şampiyonluk hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentteki bazı kamu kurum ve kuruluşlarının binalarının yanı sıra cadde ve sokaklarla evlere Trabzonspor bayrakları asıldı, bordo-mavi renklerle süslendi.

[Fotoğraf: AA]

Binalarında dev Trabzonspor bayrakları bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi tarafından tarihi Trabzon Kalesi'nin surlarına ve şehre en hakim noktadaki Kanuni Bulvarı'nın Boztepe geçiş viyadüğünün ayaklarına Trabzonspor bayrağı asıldı. Viyadüğün ayaklarına asılan 661 metrekarelik bayrak, görenlerin dikkatini çekiyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ayrıca Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesindeki liderliği dolayısıyla kentte bazı noktalarda yer alan kırmızı ışıklara "O sene, bu sene" ve şampiyonluk kupası çıkartması ekledi.

Bunun yanı sıra kentte belediyeye ait toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, biniş kartlarını cihaza okuttuklarında "O sene bu sene" sözlerini duyuyor.

[Fotoğraf: AA]

"Şampiyonluk 81 ilin tamamında kutlanacak, Trabzon merkez olacak"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor'un çok başarılı bir sezon geçirdiğini ve açık ara şampiyonluğa son hızla koştuklarını söyledi.

"Biz artık buradan geriye dönüş olmayacağına inanıyoruz. Bu sene hakikaten o sene. Hepimiz onu söylüyoruz. O nedenle şehir yavaş yavaş şampiyonluk havasına giriyor. Bu şampiyonluğunu diğerlerinden ayıran bir özellik var, şimdiye kadar Türkiye'de şampiyonluklar 80 ilde kutlandı, Bir ilde kutlanmadı. Bu sene uzun yıllardan sonra ilk kez şampiyonluk 81 ilin tamamında kutlanacak, Trabzon da bu işin merkezi olacak."

[Fotoğraf: AA]

Zorluoğlu, şampiyonluk kutlamaları için Trabzonspor Kulübü ile Ortahisar ve diğer ilçe belediyelerle koordinasyon halinde olduklarını belirtti.

"Şehir yavaş yavaş süslenmeye başlandı. Biz de Büyükşehir olarak önemli binalarımızda bu süslemeleri yapıyoruz. Epey bayrak siparişi de verdik. Uzun Sokak'ta ve diğer ana caddelerimizde de değişik süslemeler yapacağız. Bir taraftan vatandaşımız da inisiyatif alıyorlar. Onlar da bu heyecana ortak oluyorlar. Bir çok binada, birçok sokak ve caddede Trabzonspor bayraklarının sayısını her geçen gün artan şekilde görüyoruz. Vatandaşlarımızın zaman zaman bizden de talepleri oluyor. Elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bu şehir şampiyonluğa susamış bir şehir. Eminim çok uzun olmayacak bir süre içerisinde şehrin neredeyse tamamı Trabzonspor bayraklarıyla süslenecektir. Şampiyonluğumuz şimdiden hayırlı olsun."

[Fotoğraf: AA]

Para toplayıp sokağın üstünü bayrakla donattılar

Belediyelerin yanı sıra kentteki çok sayıda taraftar da kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinin yanı sıra sokakları bayraklarla donatıyor.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Büyük Sanayi Sitesi'nin bir sokağı da Trabzonspor bayraklarıyla süslendi. Esnafın aralarında para toplayarak temin ettiği bayraklarla süslenen 100 metre uzunluğundaki sokak dikkati çekiyor.

Sanayi Sitesinin Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Arpacı, süslenen sokakta faaliyet gösteren özellikle genç esnafın girişimiyle böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.