Anthony Nwakaeme'nin başarısının sırrı kaslarında...

4 yıldır Trabzonspor forması giyen Nijeryalı oyuncu, gol ve asistlerinin yanı sıra göze hoş gelen futboluyla yıldızları gölgede bıraktı.

Durdurulması zor bir oyuncu olan Nwakaeme, son olarak 2-1 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçında jeneriklik görüntülere imza attı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

13 saniye içinde 4 Konyasporlu futbolcuyu 6 kez çalımlayan deneyimli sol kanat, sahalarda ender görülen bir performans sergiledi.

Yeteneği bilimsel çalışmaya konu olmuş

Bu görüntülerden sonra Nijeryalı oyuncunun İsrail'in Beer Sheva takımında oynadığı dönemde bilimsel bir çalışmaya konu olduğu ortaya çıktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Haim Bilon, 32 yaşındaki futbolcunun nadir görülen bir esnekliğe sahip olduğunu tespit etti.

Dr. Bilom çalışmasının sonunda, Nwakaeme'nin esnek kas yapısının ortaya çıkardığı sıra dışı kuvvetle zor gibi görünen hareketleri kolayca yapabildiğini açıkladı.