Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan sakatlanan Dorukhan Toköz için açıklama
[Fotograf: DHA]
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün çapraz bağında yaralanma olduğu belirlendi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Halil Polat, "Müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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