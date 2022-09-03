Bordo-mavili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Halil Polat, "Müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.