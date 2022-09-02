Fenerbahçe Kulübü, transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3 milyon 500 bin euro ödenecektir."

Oyuncuya her yıl için 3 milyon euro ödenecek. Belçikalı oyuncu için Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu.

Michy Batshuayi: Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum

Michy Batshuayi, mza töreninin ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Gerçek anlamda çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Aynı zamanda çok keyifli ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm için, özellikle de bu camiaya, bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. Benim açımdan çok önemli çünkü burada olmak kendimi fazlasıyla iyi hissettiriyor ve geldiğim andan itibaren de çok iyi karşılandım."



