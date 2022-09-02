Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Passo web sitesinden ve Passo mobil üzerinden bilet alan taraftarlar, biletlerinin çıktısını alarak veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabilecekler. e-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açık, kombineler ise tüm Avrupa maçlarında geçerli olacak.

Bilet fiyatları VIP alt tribün 180, maraton tribünü 50, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün ile kadın tribünü ise 30 lira olarak belirlendi.