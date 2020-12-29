Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yönetim kurulu, divan başkanlık kurulu, istişare kurulu, denetim kurulu, sicil kurulu, disiplin kurulu ile arşiv ve müze kurulu tarafından yazılı açıklama yaptı.

"Bu şahısların Türk adaleti önünde en ağır cezayı alacağından şüphemiz yoktur"

Galatasaray maçı sonrasında bazı futbolcuların eşlerine sosyal medya üzerinden ağır şekilde küfür edilmesine sert tepki gösterildi.

"Yaşanan bu ahlak dışı durumu büyük bir üzüntüyle takip ettiğimizi ve şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz. Sosyal medyada kendini taraftar olarak tanımlayan ve bazı futbolcuların eşlerine galiz küfürler eden bu şahıslar hakkında kulübümüzün başlattığı adli sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Futbolumuzu terörize eden bu şahısların yüce Türk adaleti önünde en ağır cezayı alacağından şüphemiz yoktur."

"Adli ve disiplin süreçleri en etkin şekilde uygulansın"

Küfür eden şahısların kulübün üyesi olması halinde disiplin sürecinin de hızla yürütüleceği vurgulandı.

"Birer evladımız olarak gördüğümüz, sonuna kadar yanlarında olacağımız futbolcularımızın ve değerli ailelerinin bu ahlaksız olay üzerinden morallerini bozmamaları en büyük temennimizdir. Diğer taraftan eleştiri medeni bir hak olmasına rağmen, eleştiriyi TCK hükümlerine göre 'hakaret' ya da 'tehdit' boyutuna taşıyanlar hakkında adli ve disiplin süreçlerinin en etkin şekilde uygulanmasının, Trabzonspor camiasının ahlaki değerlere saygısının gereği olduğunu takdirlerinize sunarız."