Galatasaray’da gündem, kadroya yapılacak takviyeler. Yılı lider olarak tamamlayan sarı kırmızılılar, transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray devre arasında daha çok yerli oyuncu takviyesi yapmayı düşünüyor.

Sarı kırmızılıların bu noktada ilk hedefi ise Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara. Yönetim, 27 yaşındaki oyuncuyu bonservis sorununu halletmesi durumunda kadroya katmak istiyor.

Teknik heyet ise Aytaç Kara transferi ile sezonun çıkış yakalayan ismi Taylan Antalyalı’yı yedeklemeyi hedefliyor.

Aytaç Kara, Kasımpaşa forması ile bu sezon ligde 12 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Bir sonraki hedef Hasan Hüseyin Acar

Galatasaray’ın bir sonraki hedefinin ise Hasan Hüseyin Acar olabileceği kaydedildi.

Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki oyuncunun transferi sezon başında da gündeme gelmişti.

Şu anda boşta olan Hasan Hüseyin Acar’la yıllık ücrette anlaşılması durumunda sözleşme imzalanabilecek.

Hasan Hüseyin Acar ise Hes Kablo Kayserispor’la bu sezon 10 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.