Paris Saint Germain son dönemde basında sıkça yer alan teknik direktör tartışmasına son verdi. Fransız kulübü, 2018'den beri takımı çalıştıran Thomas Tuchel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Alman teknik adama sözleşme fesih bedeli olarak 8 milyon euro ödeneceğini iddia edildi.

PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, 47 yaşındaki teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

"Thomas Tuchel ve ekibine kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Thomas çalışmalarına çok fazla enerjisini ve tutkusunu kattı. Elbette birlikte paylaştığımız güzel zamanları hatırlayacağız. Ona geleceği için en iyisini diliyorum."

Tuchel'in yönetimindeki PSG, 127 maçta 96 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. PSG, ayrıca 2 kez Ligue 1, 1 kez Fransa Kupası Şampiyonluğu ve 1 kez Lig Kupası şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.

Tuchel yönetiminde kulüp tarihinde bir ilki yaşayan Paris Saint Germain, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ancak Bayern Münih'e 1-0 mağlup olmuştu.

Bu sezon 17 lig maçında 35 puan toplayan Paris Saint Germain, Fransa Ligi'nde Lyon ve Lille'in arkasında üçüncü sırada yer alıyor.

Temmuz 2018'de göreve gelen Tuchel'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecekti.