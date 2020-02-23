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Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor, hayatını kaybeden bordo-mavili taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün Trabzonspor'un deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştığı maç sırasında Düzköy ilçesinde rahatsızlanan taraftar Ahmet Yetim'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
"Dün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftarımız Ahmet Yetim'e Allah'tan rahmet ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Başsağlığı | Dün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftarımız Ahmet Yetim'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz.— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 23, 2020
Detaylar https://t.co/3n57UBtdGA pic.twitter.com/qWmaHgC3fd
Etiketler: Trabzonspor başsağlığı mesajı kalp krizi taraftar Ahmet YetimSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 17:54
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