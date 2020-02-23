10 kişi kalmasına rağmen rakibine karşı iyi mücadele eden son haftaların formda takımı Antalyaspor, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin gollerini 8. dakikada Fredy, 89. dakikada Lukas Podolski kaydetti.

Antalya'da 31. dakikada Sinan Gümüş kırmızı kart gördü.

Malatya'nın golü ise 29. dakikada Umut Bulut'tan geldi. Antalyaspor, bu sonucun ardından puanını 25'e yükseltti ve düşme hattından çıkmaya başladı.

Malatya 24 puanda kaldı, kazanamama serisini 7'ye, mağlubiyet serisini ise 5'e yükseltti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Bifouma'nın pasında Walter'in ceza yayının solundan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Jahovic'in şık pasında topla buluşan Sinan Gümüş, sağdan son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fredy'nin altıpasın içinden uygun durumda yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1

11. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Bifouma, pasını Gökhan Töre'ye verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

15. dakikada Fredy'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan auta çıktı.

29. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahasına gönderdiği topa, Umut Bulut gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININI ÖNEMLİ ANLARI

67. dakikada Chebake'nin sağdan ortasında Donald'ın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

89. dakikada Fraport TAV Antalyaspor yeniden öne geçti. Ceza yayının sağından Charles'in ortasında arka direkte Podolski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2

90 6. dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza alanına doğru gönderilen topu, Umut Bulut kafayla indirdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağa Kjartansson sert vurdu. Kaleci Boffin, topu kornere çeldi.

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina (Dk. 59 Donald), Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter (Dk. 72 Fofana), Bifouma (Dk. 75 Kjartansson), Umut Bulut

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, N'Dinga (Dk. 67 Chico), Amilton (Dk. 81 Charles), Fredy (Dk. 87 Podolski), Sinan Gümüş, Jahovic

Goller: Dk. 8 Fredy, Dk. 89 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 29 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 31 Sinan Gümüş (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mina, Dk. 90 3 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Tamer Tuna: 10 kişi oynayıp kazanarak ayrılmak güzel

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını ifade etti.

Her iki takım için de kritik haftaların olduğu bir dönemden geçtiklerini anlatan Tuna, "Düşme adayı bu kadar takım varken aralarından sıyrılmak bu müsabakalarla oluyor." diye konuştu.

Tuna, Yeni Malatyaspor'un zaaflarının kendilerinin artıları olduğunu anlattı.

"Bizim bazı eksik yönlerimiz de onların en önemli gücüydü. 70 dakikayı 10 kişi oynayıp buradan kazanarak ayrılmak güzel. Oyuncularımın 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelesi, ortaya koydukları o yardım, bitiş düdüğüne kadar o motivasyonları, konsantrasyonları inanılmazdı, onları tebrik ediyorum. Malatya'nın ceza sahası içerisine çok geleceğini biliyorduk. Ceza sahası içinde topla buluşturduğumuzdaki hem reaksiyonumuz hem de oradaki pozisyon alışlarımız harikaydı. Bu anlamda takımımı yine tebrik ediyorum. Bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size bugün öyle bir gün yaşadık."

Kemal Özdeş: Doğru bir oyun oynamadık

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Özdeş, geçen hafta Galatasaray maçını kaybetmelerine rağmen camiada oyucuların mücadelesinin takdir edildiğini ayrıca hafta içinde de çok güzel bir enerji oluştuğunu anımsattı.

"Bugün beklentimiz yüksekti. Belki oyuna çok kötü başlamadık. İlk bölümde kalemize gelen bir topla 1-0 geriye düşük. Buna hemen karşılık verdik. Tam oyunu oturttuk derken bu kez rakibimiz 10 kişi kaldı. Rakip devre sonuna kadar kapalı bir savunma yaptı biz de onu aşabilmek için çaba sarf ettik ama çok sıkıştırdık oyunu ve doğru bir oyun oynamadık."

Özdeş, karşılaşmanın ikinci yarısı kapalı savunmaya karşı nasıl oynamak gerektiğini tarif ettiğini belirtti.

"Alanyaspor maçında da son 35 dakika kapalı savunmaya hücum ettik, orada da çok etkili ve üretken olamadık. Belki çok çabuk bir gol rakibi açıp bizi daha etkili kılabilecek geniş alanlar bırakabilirdi. Direkten dönen bir top var ama yine de daha fazla pozisyon olmalıydı, ön tarafta daha iştah olmamıydı. Antalya'nın doğru ve iyi savunması bizim de yanlış tercihlerimiz oldu ve son dakika yediğimiz golle kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüm."

Özdeş, takımın kendisi göreve geldiğinden bu yana 4 maç oynadığını, bu müsabakalarda puan kazanacak oyunlar oynadıklarını ancak 4 maçı da kaybettiklerini dile getirdi.

"Düşünüyorum buradan nasıl çıkarız. Kendi penceremden bir değerlendirme yapmak durumundayım. Yönetimle bir araya geleceğim. Herhangi bir şey söylemiyorum. Oyuncularımıza da benzer şeyler söyledim. Bu takım iyi bir takım, bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia buradan ancak birlik ve beraberlikle çıkılabilir. Sonu ne olur onu bilmiyorum ama kendi adıma söylüyorum, takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem hiçbir beklentim dahi olmadan akşam olmadan buradan ayrılırım, böyle planlıyorum. Şimdi hem yönetimle hem takımla oturup bir değerlendirme yapacağız. Süper Lig'e çok güç çıkıldığını biliyorum. Lütfen vazgeçmesinler bu takımdan, onların enerjisi bu takımı kaldıracak buradan. Umuyorum bu yarayı, çöküntüyü tamir edip bu dip yapma halinden takımım çıkacaktır, bunun için de ne gerekiyorsa yapılacaktır."