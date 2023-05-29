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Spor
İHA 29.05.2023 13:15

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı beklentileri karşılayamadı

Trabzonspor tarihinin rekor transfer ücretiyle Fransa'nın Lille Kulübü'ne transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo mavili kulüpte beklentileri karşılayamadı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı beklentileri karşılayamadı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu'na gitme isteğini ileterek Karadeniz ekibinden ayrılan Yusuf, bordo-mavili takıma 40 milyon lirayı aşan tekrar dönüş maliyetine rağmen yaşadığı performans düşüklüğüyle kadroya giremiyor.

Yusuf Yazıcı, 2019-2020 sezonunda Fransa'nın Lille takımına toplam 17 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve Edgar Le karşılığında kulüp tarihinin rekor bedeliyle transfer olmuştu.

Bu sezon 2 Eylül'de eski kulübü için Türkiye'ye gelen ve dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun girişimleriyle tekrar bordo-mavili takıma kiralık olarak katılan Yusuf, bekleneni veremedi.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Yazıcı, 7 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde bu sezon 509 dakika bordo-mavili formayı giyen 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı.

UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 7 mücadelede görev alan Yusuf, 233 dakikada yeşil zeminde kaldı ve sadece kupada 2 gol kaydetti.
Trabzonspor'da geçirdiği kiralık dönemde bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı'nın sezonun tamamlanmasıyla takımdan ayrılması bekleniyor.

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