Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Serkan Asan katılmadı, Stefano Denswil ise koşu yaptı.

Sağ ayak arka adalesinde sakatlığı bulunan Denswil'in bir hafta içinde takımla çalışmalara başlayacak düzeye geleceği belirtildi.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda koordinasyon çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

[Fotoğraf: AA]

Avcı'dan basın mensuplarına bayram çikolatası

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla antrenman öncesi bayramlaştı.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, saha kenarında çikolata ikram ettiği basın mensuplarıyla bayramlaştıktan sonra bir süre sohbet etti.

Avcı, kampın iyi bir şekilde sürdüğünü, izinli oyuncuların takıma katılımıyla hemen hemen toplandıklarını belirterek, "Böylelikle takımın enerjisi daha da yükseldi. Siopis'in sabah kampa katılması zaten ayrıca bir hava kattı." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Trezeguet kampa katıldı

Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, vize işlemlerindeki sorunun giderilmesinin ardından sabah erken saatlerde Slovenya'ya geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcularla tanışarak sohbet eden Mısırlı oyuncu, takımın çalışmasında yer aldı.

Trezeguet, çift kale maçta fiziksel olarak iyi görüntü verirken Avcı, bu oyuncuyu serbest oynattı.

[Fotoğraf: AA]

Larsen de kampa katıldı

Trabzonspor'da, Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen de kampa katıldı.

Bordo-mavili takımın antrenmanı sonrasında sahaya gelen Larsen, teknik direktör Abdullah Avcı ile tokalaşarak kısa bir süre görüşme yaptı.

Abdullah Avcı'nın "Merhaba" dediği Larsen, "Merhaba hocam" diyerek karşılık verdi. Avcı'nın daha sonra "Nasılsın?" şeklindeki sorusuna da bordo-mavili takımın teknik direktörünün yardımıyla "İyiyim" diyen Larsen, sıcakkanlılığı ile dikkati çekti.

Avcı, daha sonra Danimarkalı oyuncuya 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Larsen, teknik direktör Abdullah Avcı ile kısa sohbetinin ardından yardımcı antrenör eşliğinde koşu yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kadro 29'e yükseldi

Trabzonspor'un 30 kişilik futbolcu kadrosunda kampa katılan oyuncu sayısı 29'a yükseldi.

Trezeguet'nin yanı sıra Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jean Evrard Kouassi, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis, bu sabah kampa katıldı.

Trabzonspor'da Danimarkalı oyunculardan Jens Stryger Larsen'in de takıma katılmasıyla kamp kadrosundaki oyuncu sayısı 29'a yükseldi.

11 Temmuz'da Andreas Cornelius'un gelmesiyle 30 kişilik kadro tamamlanmış olacak.