İzmir temsilcisi Göztepe'den 20 Ağustos 2018'de 1 yıllığına, o zamanki adıyla Gazişehir Gaziantep'e, transfer olan Güvenç, Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Yoluna Gaziantep Futbol Kulübü ismiyle devam eden kırmızı-siyahlı ekipte oynadığı maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla taraftarın sevgilisi haline gelen Güvenç, kaptanlık pazubendini takarak takıma ağabeylik yapmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon sözleşmesi 3 yıl uzatılan tecrübeli file bekçisi, 4 sezondur formasını giydiği Gaziantep temsilcisinde 140 maça çıktı.

Bu maçlarda kalesinde 176 gole engel olamayan tecrübeli kaleci, 10 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Takımın yenildiği maçlarda bile tribünlerden destek gören oyuncu, geçen sezon iç sahada 17 gol yiyen ve sadece 1 yenilgi alan Güneydoğu temsilcisinin başarısına da büyük katkı verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Performansımın iyi olduğunu düşünüyorum"

Kaptan Güvenç, Gaziantep halkı, taraftarı ve futbol camiasıyla güzel bir bağ kurduğunu söyledi.

Bu bağın performansla ilişkili olduğunu belirten Güvenç, her çıktığı maçta elinden gelenin en iyisini yaparak takıma katkıda bulunmaya çalıştığını ifade etti.

Güvenç, futbolda her zaman savaşan ve mücadele eden bir tavır içinde olduğunu dile getirdi.

"Dört senedir performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Eksiklerim var tabii ki. Yeteneklerimi daha mükemmel hale getirmeye çalışacağım. Son 4 sene kendi adıma iyi geçti. Taraftar ve şehirle güzel bir bağım var. Artık 4 yıldan sonra Gaziantep FK'yle daha farklı hedefler koymaya başladım. Avrupa kupası maçlarına çıkmak istiyorum. Onu bu sene inşallah başaracağız."

[Fotoğraf: AA]

Takımın başarılı 4 yıl geçirdiğini belirten Güvenç, "İlk senemi Süper Lig'e çıkarak taçlandırdım. Son 3 senemize bakacak olursak, ilk iki sene sıralama adına daha başarılı geçti." dedi.

Güvenç, geçen sezonun kendileri adına iyi olmadığını belirtti.

"Geçen sene istediğimiz gibi gitmedi. Bazen planlar yapılır ama pratikte uygulaması daha zordur. Geçen sezon zor bir dönem geçirdik. Bu da bize bir ders oldu. Hatalarımızı gördük ve yeni sezona daha iyi şekilde hazırlanacağız."

Genç kaleci Mustafa Burak Bozan'a özel ilgi

Takımın yedek kalecisi olan 21 yaşındaki Mustafa Burak Bozan'ın iyi bir yeteneğe sahip olduğunu anlatan Güvenç, onu yetiştirmek için elinden geleni yaptığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Güvenç, Bozan'ın Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olacağına inandığını belirtti.

"İlk iki sene Mustafa'yı kendim için proje gördüm. Benim işim sadece performans vermek değil, yaş itibarıyla tecrübemle Mustafa'yı de eğitmek. Bunu kendimde zorunlu olarak gördüm. Titiz davrandım ona karşı. Son iki senedir artık altyapıyı bir kenara bırakıp, bu seviyenin ne istediğini ona aktarmaya çalışıyorum. Mustafa kendini çok iyi geliştiriyor ve bu da beni mutlu ediyor. İleride büyük kaleci olduğu zaman beni düşünmesi yeterli. Benim olmadığım maçlarda iyi oynadı. Fiziği, karakteri ve eğitimi çok çok hoşuma gidiyor. İnşallah benle veya bensiz daha iyi yerlere gelir. Bunda payım olursa ne mutlu bana."