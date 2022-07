Yeni kurulan federasyonun 1. olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun ilk başkanı Zübeyir Bekiroğlu, açıklamalarda bulundu.

Bekiroğlu, geleneksel atlı sporların daha önce Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna bağlı olarak faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti.

"Geleneksel atlı spor dalları yeni bir yapılanma içerisine girdi ve ilk başkanı olmayı Allah nasip etti, görev aldık. Federasyonumuz atlı cirit, atlı okçuluk, atlı kızak, rahvan binicilik ve kökbörü olmak üzere 5 ayrı branşı içine alıyor. Bu süreçten sonra bu 5 branşa daha çok zaman ayırarak, daha çok faaliyet alanı açarak daha hızlı bir şekilde büyüme göstereceğimize inanıyoruz. Geleneğimizi gelecekle buluşturup, gençlerimize şanlı mazimizin hatıratlarını yaşatma gayreti içerisinde olacağım."

Geleneksel atlı sporlarda da öncülüğü yine Türkiye'nin yapacağını vurgulayan Bekiroğlu, dünyada atlı spor dallarının yaygınlaşması noktasında gerekli çaba içerisinde olacaklarını kaydetti.

Bekiroğlu, hükümet ve spor politikalarıyla son zamanlarda geleneksel sporlara gösterilen teveccühün kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

"Devletimiz, hükümetimiz bu noktada desteklerini gösteriyor fakat geleneklerimize kendimiz de sahip çıkmalıyız. Bu sporlarımızın yaygınlaşması için hükümetimizin, devletimizin vereceği destek dışında sponsorların, gönül verenlerin de yoğun gayreti gerekmektedir."

[Fotoğraf: AA]

Bekiroğlu, atın yiğitlik, cesaret sembolü olduğunu söyledi.

"Bizim toplumumuzda at öteden beri çok önemli yere sahiptir. At medeniyetimizin sembolüdür, aynı zamanda gücümüzün sembolü olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. At binmek, ok atmak bir kahramanlık göstergesidir. Bu başarıların kazanılmasında en büyük etken tabii ki at ve onun üzerinde taşıdığı yiğit olmuştur. Toplum olarak tekrar atla olan münasebetimizi artırarak, ecdadın spora dönüştürdüğü bu savaş sanatlarını inşallah daha çok geliştirerek büyütme gayretinde olacağız. Gençlerimize imparatorluklar, devletler kurduğumuzu, bu devletlerle dünyaya adaleti, insanlığı ve kardeşliği getirdiğimizi, bu tohumları ektiğimizi öğretmeliyiz. Batı medeniyetinin karanlık dünyasının empoze ettiği figürleri değil, at üzerinde savaşarak bu toprakları bize vatan kılan ecdadı, atalarımızı öğretmeliyiz."

"Geleneksel sporlar eğitim müfredatında yer almalı"

"Şanlı ecdadımızın mirası olan atı ve oku gençlerimizle, çocuklarımızla buluşturmalıyız. Bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Bunun için özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız ile ortak projeler geliştirerek ilkokul seviyelerinde başlamak üzere geleneksel sporlarımızı mutlaka çocuklarımızla buluşturmalıyız. Eğitim müfredatında da bu mutlaka yer almalı. Gençliğimize güveniyorum, inanıyorum ki gençliğimiz, atlarımızın izinde buluşacak ve bize sahip olan değerlerimizi, geleneklerimizi, kültürlerimizi geleceğe güzel bir şekilde taşıyacak."

Zübeyir Bekiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a geleneksel sporlara verdikleri destekler için teşekkür etti.

"Geleneksel sporlarımız, endüstriyel sporlar karşısında var olma mücadelesi veriyor. Sayın Bilal Erdoğan kendisini geleneksel sporların ifası ve inşasına adamış durumda. Bu yoğun gayretler sonucunda toplumumuz geleneksel sporlarımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi oldu. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonumuzun kurulması da başlı başına bir milattır. Bunu çok önemsiyor ve kıymetli buluyorum. İnşallah, geleneksel atlı sporlarımızın yoğun bir şekilde bütün illerimizde, hatta yurt dışında yaygınlaşması noktasında üzerime düşen sorumluluğun bilincinde olarak yoğun bir çaba ve gayret içerisinde olacağım. Sadece elimi değil, bana inananları, güvenenleri mahcup etmemek adına bütün gövdemi taşın altına koyarak, ata sporlarımızın yaygınlaşması ve hak ettiği değere ulaşması için gerekli mücadelenin içerisinde olacağım."