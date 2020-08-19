Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan takımda, bazı futbolcuların kuvvet ile dayanıklılık testlerine tabi tutulduğu ve sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarının ise bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla devam edeceği aktarıldı.