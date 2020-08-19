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Abidal'in yerine Planes
Barcelona, sportif direktörlük görevine Ramon Planes'in getirildiğini duyurdu.
Katalan ekibi Barcelona'da görevden alınan sportif ditrektör Eric Abidal'in yerine gelen isim belli oldu.
Barcelona, sportif direktörlük görevine Ramon Planes'in getirildiğini açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 kaybeden Barcelona'da teknik direktör Quique Setien görevden ayrılmış, sportif direktör Eric Abidal ise görevden alınmıştı.
Etiketler: barcelona sportif direktör Ramon PlanesSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:35
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