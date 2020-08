Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Eric Abidal'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilip, Fransız futbol adamına şimdiye kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Abidal, 2018 Temmuz ayından bu yana Barcelona'da sportif direktör olarak görev yapıyordu.

[LATEST NEWS]

Agreement for the ending of Éric Abidal's contract