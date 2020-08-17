Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 8-2 mağlup olunmasının ardından Katalan ekibinde sular durulmuyor.

İspanyol devi, takım kadrosunda köklü değişiklikler yapmayı hedefliyor.

İspanya'nın Sport gazetesinde yer alan habere göre Barcelona yönetimi, Marc Andre ter Stegen, Clement Lenglet, Frenkie de Jong ve Lionel Messi dışındaki tüm oyuncuları gözden çıkarmaya hazır.

Barcelona'da Neto, Umtiti, Junior, Rakitic, Rafinha, Vidal, Coutinho, Braitwaite ve Arthur yeni sezonun kadrosunda düşünülmüyor.

Barcelona altyapısından yetişen ve uzun yıllardır kulübe katkı veren Sergio Busquets ile Pique de gözden çıkarıldı.

İki oyuncuya teklif gelmesi durumunda yönetim değerlendirmeye alacak. Pique, Bayern maçının ardından verdiği demeçte köklü bir değişim gerektiğini ve gerekirse takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

33 yaşına gelen Luis Suarez ve 31 yaşındaki Jordi Alba da takımdan ayrılabilir.

Öte yandan beklentileri karşılayamayan Semedo, Griezmann ve Dembele'ye cazip teklif gelmesi halinde oyuncuların ayrılığına izin verilecek.

Gündemde Martinez, Egarcia ve Çağlar Söyüncü var

28 yaşındaki Sergi Roberto'yu da bu yaz göndermeyi planlayan Barça, altyapıdan Ansu Fati, Riqui Puig ve Ronald Araujo gibi isimleri kalıcı olarak A takıma çıkarmayı düşünüyor.

Barcelona'nın transfer önceliği ise Inter'den Lautaro Martinez, Manchester City'den Eric Garcia ve Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü.

Her üç isimle de sıcak temas halinde olan Katalanlar, oyuncuların kulüpleriyle müzakerelerini sürdürüyor.